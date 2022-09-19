Григорий Рапутин: подробности молодости старца
О жизни Григория Распутина написано, рассказано и показано немало, вот только практически все описания относятся к периоду начиная с 1893 года. А о более ранней жизни родившегося в 1869 году Григория известно мало.
Хотя Распутин в молодости среди односельчан выглядел каланчой (рост 193 см), он был слабоватым, а потому и подвергался в селе насмешкам. Ситуация усугублялась для молодого человека энурезом.
Работа в сельской артели требовала много сил, и не всегда Григорию удавалось справиться. Поэтому в случае неуспеха артель дружно во всех бедах обвиняла Распутина.
А вот конокрадом, как встречается во многих источниках, старец вряд ли был. За подобные деяния в Сибири могли не просто избить, а убить. Вряд ли нашелся бы идиот решиться воровать лошадей дважды.
Участие в популярной забаве кулачные бои на селе в то время было практически обязательным, иначе бы затравили издевательства, так что и побои будущему старцу довелось терпеть нередко.
Опубликовано: Крамич Сергей
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