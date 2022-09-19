SHAMAN планирует открыть собственный продюсерский центр

Молодой исполнитель SHAMAN, стремительно набравший популярность, больше не сотрудничает с Виктором Дробышем. Артист намерен открыть собственный продюсерский центр.

Певец, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустив клипы на композиции "Встанем" (40 000 000 просмотров в его соцсетях) и "Я русский" (14 000 000 просмотров), уверен в своих силах и планирует завоёвывать шоу-бизнес дальше в одиночку.

Будучи гостем радио "Комсомольская правда" (97,2 FM), музыкант поведал, что решил закончить сотрудничество с известным отечественным композитором Виктором Дробышем, развеяв миф о том, что продюсер его раскрутил.

SHAMAN вспоминает: "Еще в августе 2021-го я выложил в интернет песню "Улетай", которая получила 8,5 миллиона просмотров в TikTok и YouTube.

Тогда в социальных сетях ко мне и начали активно добавляться подписчики. В общей сложности набралось более миллиона человек. В тот момент ко мне и обратилась команда Виктора Дробыша.

Они предложили заключить договор на паритетных условиях, в которых Виктор будет не продюсером, а моим агентом, организующим концерты и продвигающим творчество.

Исполнителем по контракту выступила PR-компания "Войс", входящая в состав "Первого музыкального издательства". Мы подписали соглашение, после чего я продолжил работать, как и работал - писал песни в собственной домашней студии, аранжировал, сводил и выпускал их, продюсируя себя сам".

Теперь исполнитель занимается созданием собственного продюсерского цетра, который сначала все силы будет прилагать, работая над проектом SHAMAN, а после займётся поиском других талантов.