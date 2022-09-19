Родион Газманов рассказал о травле из-за поддержки спецоперации

Родион Газманов заявил, что в его адрес поступали угрозы из-за того, что он поддержал спецоперацию.

Певец Родион Газманов поведал, что старается разделять политические предпочтения каждого от иных его качеств, но не все на это способны.

Младшему Газманову снова и снова поступают угрозы за то, что тот высказывается в поддержку спецоперации в Украине. Об этом музыкант сообщил в интервью "KP.RU".

Артист рассказал, что в последнее время число негатива уменьшилось.

Время от времени мужчину даже проклинают, но он никак не реагирует на травлю.

Артист поведал:"Достаточно почитать мою ленту комментариев во ВКонтакте и в Telegram, чтобы понять, что творится в медиапространстве. Почти перестали звонить с угрозами - и это уже хорошо".

Исполнитель признался, что в его окружении присутствуют люди с разной позицией на происходящее в мире, некоторые из них, включая хороших знакомых, перестали общаться с ним из-за ситуации в мире.

Родион отметил: "Я никогда ни с кем не прекращал отношения из-за политических взглядов, я всегда очень четко разделяю взгляды человека и его человеческие качества".