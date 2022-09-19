МИД РФ: часть российской делегации получила визы для участия в Генассамблее ООН

Ззамглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что значительная часть российской делегации получила визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

19 сентября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова, сообщило о том, что «значительная часть» российских дипломатов, входящих в состав делегации России на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, смогли успешно получить американские визы.

Рябков подчеркнул, что не все участники российской делегации получили въездную визу США, также замглавы МИДа отметил, что в настоящее время не только визовый, но и логистический вопрос до конца не проработан.