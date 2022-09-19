Ивлеева и Элджей перестали скрывать, что снова вместе
Только недавно Анастасия Ивлеева уверяла подписчиков, что часто встречается с бывшим мужем Элджеем только ради контента, так как они оба являются блогерами. И что теперь?
Накануне вечером на выступлении Элджея бывшие муж и жена перестали наконец скрывать воссоединение.
Певец исполнил композицию "360", посвятив её Насте Ивлеевой. К концу трека ведущая поднялась на сцену и принялась снимать происходящее.
Элджей нежно обратился к бывшей супруге: "Мой любимый блогер".
Анастасия, продолжая снимать, обняла экс-супруга. А после влюблённые под восторженные крики поклонников страстно поцеловались. Видео этого фрагмента концерта разошлось по просторам интернета.
Напомним, что сочетались узами брака знаменитости в 2019 году, прожив вместе 2 года. Звёзды долго скрывали свой разрыв, спустя время открыв правду и поведав о том, что расстались мирно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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