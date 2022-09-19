Newsweek: создана модель последствий ядерной войны между Россией и НАТО

По сообщению авторитетного издания Newsweek со ссылкой на американских ученых, ядерная война между Россией и НАТО обернется «невообразимыми» последствиями для жизни на Земле.

Ученые Пристанского университета смоделировали последствия ядерной войны между Россией и странами НАТО и, пришли к выводу, что она может пойти по наихудшему сценарию. Среди предполагаемых итогов такого противостояния — гибель более пяти миллиардов человек в течение нескольких часов и наступление ядерной зимы.

Смоделировать последствия ядерной войны ученых сподвигло высказывания представителей НАТО, которые неоднократно заявляли, что рассматривают сценарий применения российской стороной ядерного оружия. Ученые считают, что риск ядерной войны все еще остается небольшим, однако такую вероятность исключать нельзя.

Модель предполагает, что первый выстрел произведет Россия в качестве предупредительного. Скорее всего он будет направлен с военной базы недалеко от Калининграда. Затем НАТО нанесет ответный удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Обмен ядерными ударами быстро наберут обороты после того, как Россия сможет одновременно выпустить до 300 боеголовок с самолетов и с помощью ракет малой дальности для поражения баз НАТО и наступающих войск противника. НАТО ответит запуском 600 боеголовок.

На заключительном этапе конфликта России и НАТО, стороны нанесут по 30 ударов по наиболее производительным населенным пунктам, экономическим центрам и предприятиям. После этого потенциал обеих сторон в ходе ядерного конфликта сведется к нулю.

Ученые отметили, что такой сценарий можно считать «наихудшим из возможным», так как следует учитывать, что обмен ядерными ударами остается ограниченным тем, кто нанесет первый удар. Последствия будут трагическими: социальный и экономический коллапс, ядерная зима, гибель более пяти миллиардов человек.