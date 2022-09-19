Байден объявил завершение пандемии COVID, хотя от коронавируса умирает по 400 американцев в день

В интервью CBS News президент США Джо Байден заявил, что пандемия COVID-19 закончилась. Но он признал, что проблема с коронавирусом пока существует.

Это заявление Байден сделал во время прогулки по Детройтскому автосалону с журналистом Скоттом Пелли.

Президент указал на окружающих людей без масок и отметил, что все уже в хорошей форме. Он также сказал, что власти работают над этим вопросом.

Между тем Университет Джона Хопкинса опубликовал данные на 17 сентября, согласно которым в США сохраняет один из высоких показателей заболеваемости коронавирусом в мире.

То же касается и смертности. По информации Центров контроля и профилактики заболеваний, от коронавируса в среднем умирает 400 жителей страны в сутки.

Хотя по всей стране сняты ограничения по ношению масок, правила требуют, чтобы пассажиры самолетов из других международных аэропортов были вакцинированы.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что конец пандемии уже близок. При этом представители ВОЗ призвали всех сохранять бдительность.

Примечательно, что заявление Джо Байдена о завершении пандемии прозвучало за полтора месяца до проведения промежуточных выборов в США.