Вся Европа готовится к зимнему энергетическому кризису

Из-за сокращения поставок российских энергоносителей в преддверии зимнего сезона все страны Европы принимают специальные меры.

Германия пытается заключить контракты на поставки сжиженного природного газа в свои строящиеся терминалы с ОАЭ.

Берлин также рассматривает возможность получения газа из Франции. Глава французского энергетического регулятора CRE Эммануэль Варгон заявила, что отключения газа для домохозяйств в стране не будет.

Испанский министр промышленности Рейес  Марото сказал, что в случае необходимости энергоемкие компании будут закрываться во время зимних пиков потребления. В случае таких вынужденных остановок компании будут получать компенсацию. 

В Финляндии  национальный оператор Fingrid предупредил граждан, что им следует быть готовыми к перерывам в подаче электроэнергии. 

Министр окружающей среды и энергетики Португалии Дуарте Кордейру сообщил, что зимой возможны недопоставки запланированных объемов газа.

Аналитики считают, что в 2022 году импорт энергетического угля в Европу может достичь максимальных показателей как минимум за 4 года.

Глава отдела исследований Noble Resources Родриго Эчеверри заявил, что Европа возвращается в прошлое.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 















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