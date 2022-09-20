Чехия подарит Украине выведенные из использования трамваи и автобусы
Власт Праги и Остравы подарят Украине выведенные из использования трамваи и автобусы.
19 сентября Чешское ТВ сообщило о том, что руководство транспортного предприятия Остравы решило сделать подарок невиданной щедрости для украинского города Конотоп, безвозмездно направив туда 40 трамваев и семь дизельных автобусов, которые были выведены из эксплуатации.
Также репортёры телеканала сообщили, что власти столицы Чехии Праги решили поддержать инициативу Остравы и подарить Харькову и Хмельницкой области 20 трамваев и 2 автобуса, чтобы поспособствовать «восстановлению нормальной жизнедеятельности» жителей украинских населённых пунктов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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