Чехия подарит Украине выведенные из использования трамваи и автобусы

Власт Праги и Остравы подарят Украине выведенные из использования трамваи и автобусы.

19 сентября Чешское ТВ сообщило о том, что руководство транспортного предприятия Остравы решило сделать подарок невиданной щедрости для украинского города Конотоп, безвозмездно направив туда 40 трамваев и семь дизельных автобусов, которые были выведены из эксплуатации.

Также репортёры телеканала сообщили, что власти столицы Чехии Праги решили поддержать инициативу Остравы и подарить Харькову и Хмельницкой области 20 трамваев и 2 автобуса, чтобы поспособствовать «восстановлению нормальной жизнедеятельности» жителей украинских населённых пунктов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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