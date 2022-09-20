Си Цзиньпин отказался встречаться с папой Римским, хотя они оба находятся в Казахстане
Папа Римский Франциск находится в Казахстане. Туда же приехал и китайский лидер Си Цзиньпин. Ватикан попытался организовать их встречу.
Инициатором возможной встречи выступил Франциск. Reuters сообщает, что по его просьбе представители Ватикана связались с официальными лицами Китая, чтобы передать это предложение.
В ответ китайская сторона заявила, то оценила этот жест. Но там отметили, что Си Цзиньпин не располагает достаточными количеством свободного времени для встречи.
Папа Римский Франциск находится в Казахстане с дипломатическим визитом. Он встретился со светскими и религиозными лидерами.
И Франциск, и Си Цзиньпин находились в столице Казахстана Нур-Султане в один и тот же день. С учетом истории Китая и католической церкви, встреча стала бы знаковым событием.
В начале 1950-х годов во времена правления Мао Цзэдуна дипломатические отношения Китая с Ватиканом были разорваны.
Тогда же началось разрушение церквей, были депортированы миссионеры, после чего в стране создали свою католическую организацию.
Рукоположение епископов в ней осуществляется Компартией Китая без согласования с Ватиканом.
Опубликовано: Светлана Репина
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