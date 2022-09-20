Си Цзиньпин отказался встречаться с папой Римским, хотя они оба находятся в Казахстане

Папа Римский Франциск находится в Казахстане. Туда же приехал и китайский лидер Си Цзиньпин. Ватикан попытался организовать их встречу.

Инициатором возможной встречи выступил Франциск. Reuters сообщает, что по его просьбе представители Ватикана связались с официальными лицами Китая, чтобы передать это предложение.

В ответ китайская сторона заявила, то оценила этот жест. Но там отметили, что Си Цзиньпин не располагает достаточными количеством свободного времени для встречи.

Папа Римский Франциск находится в Казахстане с дипломатическим визитом. Он встретился со светскими и религиозными лидерами.

И Франциск, и Си Цзиньпин находились в столице Казахстана Нур-Султане в один и тот же день. С учетом истории Китая и католической церкви, встреча стала бы знаковым событием.

В начале 1950-х годов во времена правления Мао Цзэдуна дипломатические отношения Китая с Ватиканом были разорваны.

Тогда же началось разрушение церквей, были депортированы миссионеры, после чего в стране создали свою католическую организацию.

Рукоположение епископов в ней осуществляется Компартией Китая без согласования с Ватиканом.