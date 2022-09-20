В Дербенте более десяти человек отправились угарным газом в кафе «Якитори»

В дагестанском городе Дербент более десяти человек отравились угарным газом в кафе «Якитори», трое находились в критическом состоянии.

20 сентября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на главного врача ЦГБ Дербента Девлетхана Мирзаханова, сообщило о том, что более чем десять посетителей кафе «Якитори» отравились угарным газом, предположительно из-за неисправности одного из оборудований для приготовления еды, ставшей возможной причиной утечки газа.

Мирзаханов сообщили, что три посетителя кафе в Дербенте находились в крайне тяжёлом состоянии, однако в настоящее время были переведены из реанимации в палату. Также сообщается о том, что четверо из пострадавших – несовершеннолетние дети.