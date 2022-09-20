Тысячи людей вышли на улицы Кишинева с требованием отставки президента Молдовы

На улицы Кишинева, столицы Молдовы, вышли тысячи людей. Они требовании отставки президента Майи Санду и ее правительства.

Люди протестуют против роста инфляции и высоких цен на топливо, обвиняя в этом прозападного президента страны.

Ее избрали в 2020 году, а ее основным предвыборным обещанием была ликвидация коррупции. Кроме того, Санду пообещала добиться вступления Молдовы в Евросоюз, который уже предоставил стране значительную помощь.

На главной площади Кишинева собралась большая толпа, в ней насчитывалось порядка 20 000 человек.

Однако по подсчетам оппозиции людей было вдвое больше. Между тем полиция сообщила, что в протестной акции участвовало около 6500 человек.

Оппозиционную партию возглавляет Илан Шор, бизнесмен, который был осужден за мошенничество на миллиард долларов и сейчас находится за границей.

В этом же мошенничестве подозревают магната Влада Плазотнюка, который также находится за пределами страны.

Представитель оппозиции Дину Цуркану заявил, что Молдова находится в состоянии клинической смерти по вине нынешних властей.