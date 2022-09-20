PBS: Эрдоган не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского

Телеканал PBS утверждает, что президент Турции Тайип Эрдоган не отошёл от своих планов по организации личной встречи лидеров России и Украины.

20 сентября турецкий президент Тайип Эрдоган дал интервью телеканалу PBS, где сообщил, что он надеется как можно скорее организовать личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров об окончании украинского конфликта. Эрдоган в очередной раз сообщил, что такие переговоры могли бы пройти в Турции.

Также Тайип Эрдоган подчёркивает, что по итогу его разговора с Путиным в Узбекистане на полях ШОС российский президент выразил готовность максимально скоро прекратить спецоперацию в Украине.