Захарова заявила о готовности России вести переговоры об освобождении американцев из тюрем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американское посольство в Москве в невыполнении своих официальных обязанностей, сообщает ТАСС.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры о судьбе осужденных граждан США в России и граждан России в США", — заявила в понедельник, 19 сентября Захарова.

В пятницу президент США Джо Байден встретился с Элизабет Уилан и Черелл Гринер, близкими родственницами американца и американца, которые, как указал Белый дом , "неправомерно удерживаются в России при неприемлемых обстоятельствах".

Пол Уилан осужден в России на четыре года по подозрению в шпионаже. В 2020 году он был приговорен к 16 годам лишения свободы. В свою очередь, американская баскетболистка Бриттни Гринер была задержана в феврале в аэропорту Москвы за хранение картриджей для вейпа, содержащих гашишное масло (экстракт марихуаны). В августе ее приговорили к 9 годам заключения.

Элизабет Уилан, сестра Пола Уилана, и Черелл Гринер, жена Бритни Гринер, поговорили с Байденом в Овальном кабинете. Президент сказал, что сделает все, чтобы "благополучно вернуть Бритни и Пола домой".

Ранее американские и российские СМИ сообщали, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой об условиях освобождения. Соединенные Штаты должны были предложить освободить из тюрьмы торговца оружием Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок.

Bloomberg сообщил, что для Москвы этого недостаточно. Россия также хотела бы освободить ученого-компьютерщика Владислава Клюшина, которого американские правоохранительные органы обвиняют в манипуляциях с ценными бумагами и незаконной попытке получить доступ к компьютерам финансовых учреждений.

Шерель Гринер заявила в интервью CNN, что американской стороне не до конца известно, чего Россия ожидает в связи с освобождением ее супруга. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что россиянам было сделано "серьезное предложение", но по неизвестным причинам оно не было принято Кремлем. Он объявил, что администрация Байдена готова к переговорам.