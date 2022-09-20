Больницы, детсады и школы Минска будут отапливать с 20 сентября

Ряд белорусских информагентств сообщил о том, что в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения Минска отопление появится уже сегодня.

По данным разных белорусских СМИ включая издание "БелТА", с 20.09.22 школы, детские сады, больницы, музеи, лагери и санатории города Минска будут отапливаться коммунальными службами в соответствии с законодательством страны, которое гласит, что отопление в городских учреждениях включается при фиксации среднесуточной температуры в помещении +10 градусов и ниже в течение пяти дней.

Замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило утверждает, что в случае, если в помещениях температура воздуха не превышает +10 градусов за послдение пять дней, то решение об отоплении конкретного здания принимается за сутки.