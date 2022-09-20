Компания Rockstar Games подтвердила информацию об утечке данных GTA VI

Специализирующаяся на создании игр компания Rockstar сообщает, что слухи об утечке данных GTA VI соответствуют действительности.

Пресс-служба компании Rockstar Games сообщает, что исходные данные и кадры находящейся на стадии производства видеоигры GTA VI действительно попали в интернет благодаря действиям злоумышленников. В администрации фирмы подчеркнули, что сотрудники Rockstar очень разочарованы, но не прекратят разработку новой игры.

При этом в Rockstar отметили, что на текущий момент игра лишь разрабатывается, и попавшие в сеть кадры будут сильно отличаться от той версии GTA 6, которую увидит мир на стадии релиза проекта.