Глава МИД германии Бербок назвала условия поставок Украине танков Leopard-2

Германия может обеспечить Украину танками западного производства только вместе с международными партнерами, считает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которую цитирует ARD.

"В настоящее время ни один из международных партнеров не решился на такой шаг. Мы не можем пойти на этот шаг в одиночку", - заявила глава германской дипломатии Анналена Бербок в воскресной программе ARD "Энн Вилл".

Пока что, когда речь идет о поставках оружия в Украину, Германия всегда договаривалась об этом со своими партнерами.

"Я считаю, что это совершенно правильно", — сказала Бэрбок.

Она отметила, что поставки оружия с Запада в последние недели привели к реальному изменению боевых действий.

Канцлер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что правительство Германии не будет принимать самостоятельного решения о поставках танков в Украину. В субботнем интервью радиостанции Deutschlandfunk он заверил, что в том, что действия правительства Германии не будут "одинокими".

Это была реакция на требования Украины, ХДС/ХСС, а также из рядов правящей коалиции СДПГ, Зеленых и СвДП к Германии предоставить Украине танки Leopard.

Представитель СДПГ по внешней политике Михаэль Мюллер подчеркнул, что Германия будет придерживаться своего осторожного подхода и будет консультироваться со своими партнерами.

"Пока американцы , французы и британцы не соглашаются, мы разделим их позицию", — сказала Бербок.