Сеть H&M закроет 20 магазинов одежды в Сибири до конца октября

Газета "Коммерсант" сообщила о намерениях компании H&M закрыть 20 своих магазинов на территории России.

20 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила, что до конца следующего месяца шведская фирма по производству одежды H&M намерена закрыть 20 своих магазинов на территории России. Речь идёт о закрытии торговых точек, расположенных в Сибири и за Уралом.

Аналитики "Коммерсанта" уверены, что в H&M решили постепенно прекращать торговлю своими товарами на территории России и Беларуси, и полный выход H&M с рынков Союзного Государства может занять не менее года.