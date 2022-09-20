Сеть H&M закроет 20 магазинов одежды в Сибири до конца октября
Газета "Коммерсант" сообщила о намерениях компании H&M закрыть 20 своих магазинов на территории России.
20 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила, что до конца следующего месяца шведская фирма по производству одежды H&M намерена закрыть 20 своих магазинов на территории России. Речь идёт о закрытии торговых точек, расположенных в Сибири и за Уралом.
Аналитики "Коммерсанта" уверены, что в H&M решили постепенно прекращать торговлю своими товарами на территории России и Беларуси, и полный выход H&M с рынков Союзного Государства может занять не менее года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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