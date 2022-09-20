Хабек: Германия хочет заместить газ из России поставками из ОАЭ и Катара
Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил о планах Берлина покупать газ у Объединённых Арабских Эмиратов и Катара.
Утром вторника глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек публично сообщил, что Германия намеревается договариваться о закупке газа у ОАЭ и Катара с целью "закрыть дыру", образовавшуюся в энергобезопасности страны ввиду отсутствия поставок газа из России.
В интервью американской газете Bloomberg Хабек сообщил, что в скором времени канцлер Германии Олаф Шольц совершит двухдневный рабочий визит в арабские страны-поставщики энергоресурсов с целью проведения переговоров о поставках газа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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