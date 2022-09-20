Депутаты Германии едут в Россию и Украину для собственной оценки ситуации

Немецкие депутаты от фракции "Альтернатива для Германии" объявили о скорой поездке в России и восточную часть Украины.

20 сентября пресс-служба немецких депутатов от земли Саксония-Анхальт и политической фракции "Альтернатива для Германии" анонсировала поездку своих делегатов в России и в восточную Украину с целью составить собственное мнение о кризисе, сложившемся в Восточной Европе после начала спецоперации.

В пресс-службе "Альтернативы для Германии" пояснили, что более 30 процентов представителей немецкого парламента не доверяет тому, как государственные СМИ освещают украинский конфликт и хотят иметь собственное мнение о сложившейся ситуации.