Депутаты Германии едут в Россию и Украину для собственной оценки ситуации
Немецкие депутаты от фракции "Альтернатива для Германии" объявили о скорой поездке в России и восточную часть Украины.
20 сентября пресс-служба немецких депутатов от земли Саксония-Анхальт и политической фракции "Альтернатива для Германии" анонсировала поездку своих делегатов в России и в восточную Украину с целью составить собственное мнение о кризисе, сложившемся в Восточной Европе после начала спецоперации.
В пресс-службе "Альтернативы для Германии" пояснили, что более 30 процентов представителей немецкого парламента не доверяет тому, как государственные СМИ освещают украинский конфликт и хотят иметь собственное мнение о сложившейся ситуации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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