Bloomberg: Кулеба пообещал просить оружие для Украины у Запада до конца СВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев не прекратит просить оружие у западных партнёров до конца конфликта.
20 сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью американскому изданию Bloomberg, в ходе которого сообщил, что лично он и администрация Киева не прекратят просить страны коллективного Запада о поставках вооружений и боеприпасов в Украину.
По словам Кулебы, Киев прекратит просить Запад о поставках нового оружия и снарядов лишь после того, как специальная военная операция армии России в Украине будет завершена на приемлемых для Владимира Зеленского условиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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