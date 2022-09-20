Bloomberg: Кулеба пообещал просить оружие для Украины у Запада до конца СВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев не прекратит просить оружие у западных партнёров до конца конфликта.

20 сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью американскому изданию Bloomberg, в ходе которого сообщил, что лично он и администрация Киева не прекратят просить страны коллективного Запада о поставках вооружений и боеприпасов в Украину.

По словам Кулебы, Киев прекратит просить Запад о поставках нового оружия и снарядов лишь после того, как специальная военная операция армии России в Украине будет завершена на приемлемых для Владимира Зеленского условиях.