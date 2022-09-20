МИД РФ разрешил россиянам подавать документы на загранпаспорт на 10 лет

Россияне вновь могут подавать документы на получение заграничного паспорта со сроком действия в 10 лет.

Утром 20 сентября новостное агентство "Соловьёв LIVE" со ссылкой на Министерство иностранных дел России сообщило, что российское внешнеполитическое ведомство вновь разрешило россиянам подавать документы на получение заграничного паспорта со сроком его действия в десять лет.

Напомним, что приём документов от россиян на получение долгодействующего загранпаспорта был приостановлен 26 августа по решению МИД России.