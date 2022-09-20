CBNC: Индия запретила экспорт дробленного риса и ввела пошлину 20% на вывоз других типов рисовой культуры

Правительство Индии в ожидании сокращения урожая риса ввело ограничения на экспорт рисовой сечки, а также наложило пошлину в 20% на вывоз других типов рисовой культуры.

Индия — крупнейший экспортер риса в мире, поэтому решение по ограничению экспорта нанесет серьезный удар для некоторых стран Азии, которые не могут покрыть потребности собственным производством. Аналитики говорят, что в той или иной степени ограничения на экспорт риса и введение пошлины затронут и другие регионы.

На экспорт Индии приходилось около 40% всего мирового экспорта риса в 2021 году: поставки осуществлялись в 150 странах, а общее количество составило 21,5 миллионов тонн. Этот объем больше, чем объем других стран, стоящих в мировом рейтинге экспортеров риса (Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США).

Причиной ограничений и введения пошлины называют то, что в годовом исчислении урожай риса в Индии сократился на 5,6% (на фоне сокращения муссонных осадков и аномальных погодных явлений). Ранее правительство Индии сообщало, что объем производства риса во время сезона юго-западных муссонов между июнем и октябрем может упасть на 10-12 миллионов тонн, что в процентном исчислении — 7,7%.

В дополнения к «индийским ограничениям» стоимость риса в этом году держится на высоком уровне. К середине на розничных рынках в годовом исчислении рис поднялся в цене на 9,3% (за весь 2021 год стоимость риса поднялась только на 6,6%). В прошлом году в июне стоимость риса поднялась на 0,5% и менее, в текущем — на 3,6% и более.