Белик: армия РФ проводит хирургическую операцию, выпуская дурную кровь Украине

Депутат российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик утверждает, что российская спецоперация в Украине проводится с хирургической точностью.

20 сентября представитель Государственной думы РФ Дмитрий Белик заявил, что СВО в Украине проводится армией России с точностью действий хирурга на операционном столе, а сами российские войска "выпускают дурную кровь" Украине, очищая украинский социум от сторонников радикальных последователей неонацизма.

При этом Дмитрий Белик отметил, что союзные войска Донбасса также участвуют в спецоперации наряду с российскими военными, ввиду чего собственной кровью заслужили быть частью России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 