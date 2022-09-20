Депутат российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик утверждает, что российская спецоперация в Украине проводится с хирургической точностью.

20 сентября представитель Государственной думы РФ Дмитрий Белик заявил, что СВО в Украине проводится армией России с точностью действий хирурга на операционном столе, а сами российские войска "выпускают дурную кровь" Украине, очищая украинский социум от сторонников радикальных последователей неонацизма.

При этом Дмитрий Белик отметил, что союзные войска Донбасса также участвуют в спецоперации наряду с российскими военными, ввиду чего собственной кровью заслужили быть частью России.