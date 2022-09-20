Белик: армия РФ проводит хирургическую операцию, выпуская дурную кровь Украине
Депутат российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик утверждает, что российская спецоперация в Украине проводится с хирургической точностью.
20 сентября представитель Государственной думы РФ Дмитрий Белик заявил, что СВО в Украине проводится армией России с точностью действий хирурга на операционном столе, а сами российские войска "выпускают дурную кровь" Украине, очищая украинский социум от сторонников радикальных последователей неонацизма.
При этом Дмитрий Белик отметил, что союзные войска Донбасса также участвуют в спецоперации наряду с российскими военными, ввиду чего собственной кровью заслужили быть частью России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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