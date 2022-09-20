Ефремов рассказал о переосмыслении ценностей в тюрьме, записав видео

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом, признался, что всегда относился к тем, кто прошёл тюрьму нормально, а теперь будет относиться ещё лучше, благодаря своему большому жизненному опыту.

Отечественный актер Михаил Ефремов, виновный в смерти человека и отбывающий наказание в местах лишения свободы, записал видео. Он сообщил о том, как ему живётся за решеткой и о своём отношении к заключенным. Эту информацию сообщает издание "Starhit".

Ефремов рассказал: "Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт. Человек, который прошел лишение свободы, у него было время и подумать, и поменяться".

Пребывая в заточении, актер проводит время с пользой. Он занят самообразованием и съёмкой фильмов. В своих картинах артист поднимает тему "переоценки ценностей", которая, по его убеждению, происходит с каждым человеком, попавшим в тюрьму.