NYT: встреча Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС укрепила союз РФ и Китая
Информационное агентство The New York Times утверждает, что личная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС в Узбекистане укрепило российско-китайское сотрудничество.
20 сентября журналисты американской газеты NYT сообщили, что после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Узбекистане отношения России и Китая вышли на новый уровень. Так, после данной встречи глава российского Совбеза Николай Патрушев поехал в китайскую провинцию Фуцзянь, где встретился с китайским политиком Ян Цзечи.
По данным NYT, во время встречи Цзечи и Патрушева стороны договорились об интенсификации совместных военных учений России и Китая и осуществлении совместных военных патрулей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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