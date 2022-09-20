NYT: встреча Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС укрепила союз РФ и Китая

Информационное агентство The New York Times утверждает, что личная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС в Узбекистане укрепило российско-китайское сотрудничество.

20 сентября журналисты американской газеты NYT сообщили, что после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Узбекистане отношения России и Китая вышли на новый уровень. Так, после данной встречи глава российского Совбеза Николай Патрушев поехал в китайскую провинцию Фуцзянь, где встретился с китайским политиком Ян Цзечи.

По данным NYT, во время встречи Цзечи и Патрушева стороны договорились об интенсификации совместных военных учений России и Китая и осуществлении совместных военных патрулей.