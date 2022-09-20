Мирошник: ВСУ стали активнее обстреливать ЛНР после заявления о референдуме
Посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник утверждает, что со вчерашнего дня войска Украины усилили обстрелы ЛНР.
Утром вторника луганской посол в России Родион Мирошник вышел в эфир популярной передачи "Соловьёв LIVE", где сообщил, что со вчерашнего дня вооружённые силы Украины серьёзно усилили обстрелы территорий ЛНР, поскольку вчера администрация Луганска анонсировала проведение референдума по присоединению республики к России.
Аналогичное заявления сделали в парламенте ДНР, а замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что о референдуме по вхождению Херсонщины в состав России будет объявлено сегодня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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