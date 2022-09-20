Губернатор Калининградской области назвал вредным для экологии открытие Польшей Вислинского канала

Власти Калининграда обеспокоены тем, что открытие Польшей судоходного канала через Вислинскую косу представляет угрозу с экологической точки зрения.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова, которого цитирует агентство РИА Новости.

"Нас очень беспокоит экология Калининградского залива. Экологические организации неоднократно отмечали, что последствия непредсказуемы, но польская сторона продолжала строительство канала", - сказал российский чиновник.

По словам Лыскова, канал был построен исключительно по политическим, а не экономическим причинам.

Канал на Вислинской косе был открыт 17 сентября. Общая длина водного пути от Гданьского залива через Вислинский залив до Эльблонга составляет почти 23 км, в том числе пересечение самого Вислинского залива составляет немногим более 10 км. Канал и весь фарватер в конечном итоге будут иметь глубину 5 метров.

Как подчеркнули в польском правительстве, с запуском канала Польша порвала с доминированием России в регионе, и корабли получили свободный доступ ко всем портам Вислинского залива, включая, в частности, морской порт в Эльблонге.

В апреле заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковски сообщил, что окончательная стоимость строительства судоходного канала через Вислинскую косу будет известна в октябре-ноябре этого года.