Очередные страны ЕС начали срочные кампании по экономии электроэнергии

Очередные страны Европейского Союза объявили кампании по энергосбережению. Дания и Венгрия сокращают отопление, Италия сокращает отопительный сезон.

Во многих странах введены запреты на освещение зданий в ночное время и на подсветку рекламы. Греция и Испания ограничивают использование кондиционеров и выключают компьютеры в нерабочее время. Швеция уделяет особое внимание герметизации или замене окон и дополнению систем отопления тепловыми помпами.

8 сентября правительство Дании объявило о программе сокращения потребления энергии, согласно которой с 1 октября температура в общественных зданиях снизится до 19 градусов по Цельсию (за исключением школ, больниц и домов престарелых). До сих пор температура в офисах была в пределах 21-23 градусов.

Правительство также ведет кампанию, чтобы побудить датчан экономить энергию, например, запечатывая окна, используя электричество в нерабочее время, сокращая время принятия ванны до 5 минут и отказываясь от использования электрических сушилок для белья.

Правительство Венгрии , в свою очередь, приказало госучреждениям сократить потребление газа на 25 процентов в рамках программы энергосбережения - объявлено 8 сентября. Температуру отопления в зданиях государственного управления снизят до 18 градусов по Цельсию, но ограничения не коснутся больниц и социальных учреждений.

Глава МВД Греции Макис Воридис сообщил 7 сентября, что государственные учреждения, которые не будут экономить энергию в соответствии с ранее установленными правилами, лишатся дополнительного финансирования.

В июне власти Греции объявили о плане ограничить использование кондиционеров в правительственных зданиях и выключать компьютеры в нерабочее время, чтобы в краткосрочной перспективе сократить потребление энергии на 10 процентов. Однако из 2495 госучреждений только 221 приступили к реализации этого плана, назначив ответственного сотрудника, сообщил Воридис на пресс-конференции.

6 сентября министерство экологических преобразований Италии представило план экономии, направленный на "подготовку к возможному прекращению поставок газа из России", сокращение отопительного сезона на 15 дней, ежедневное сокращение времени включения радиаторов на один час и снижение температуры в помещениях.

За последний год Италия снизила свою зависимость от поставок российской нефти с 40 до примерно 18 процентов.

Среди шагов, предписываемых министерством, — снижение на 1 градус отопления жилых и производственных зданий до 17 градусов по Цельсию с допуском на 2 градуса. Для остальных зданий она должна быть 19 градусов с допуском 2 градуса. Кроме того, было принято решение отапливать здания на один час в сутки меньше.

Министерство экологических изменений и территориального единства Франции объявило, что аэропорты и вокзалы будут обязаны гасить световую рекламу при падении напряжения в сети, измеряемом системой Ecowatt, которая позволяет в режиме реального времени узнать уровень потребления электроэнергии в отдельных регионах страны.

В Германии с 1 сентября по 28 февраля двери магазинов нельзя держать открытыми, памятники и рекламные объекты, в том числе витрины, нельзя освещать с 22:00 до 6:00.

На рабочих местах температура зимой не должна превышать 19 градусов тепла. От этого освобождены только медицинские учреждения, ясли, детские сады и школы.

Частные крытые и открытые бассейны не могут обогреваться газом или электричеством от сети, но это не касается бассейнов в отелях, базах отдыха или реабилитационных центрах.

В Испании зимой отопление в общественных зданиях не должно быть выше 19 градусов. Общественные здания и витрины магазинов не должны освещаться после 22:00, а в любых кондиционируемых или отапливаемых помещениях к концу сентября должен быть установлен механизм автоматического закрывания дверей, чтобы избежать потерь энергии.

Европейские цены на газ в конце августа приблизились к своему рекордно высокому уровню в 345 евро за МВтч в марте, но с тех пор снизились примерно до 200 евро. Цены остаются очень высокими, почти в десять раз выше среднего уровня за последнее десятилетие и более чем в два раза выше, чем в начале июня, сообщает Financial Times.