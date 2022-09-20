Reuters: компания PepsiCo прекращает производство напитков в России

Газета Reuters сообщает, что компания PepsiCo решила полностью прекратить производство собственных продуктов на территории РФ.

Утром 20 сентября журналисты американского новостного издания Reuters опубликовали статью, в которой сообщили, что с сегодняшнего дня компания PepsiCo полностью прекращает производство напитков Pepsi, 7UP, Mountain Dew на территории Российской Федерации.

По данным Reuters, сотрудники PepsiCo полностью прекратили производство пищевых концентратов для созданиях своих напитков в России ранее, а теперь уже изготовленные для производства напитков в РФ концентраты закончились.