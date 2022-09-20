Дочь Этери Тутберидзе будет выступать за США
Диана Дэвис, дочь легендарного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, покидает страну и намерена представлять США, сообщают американские СМИ.
Этери Тутберидзе — самый известный в России тренер по фигурному катанию. За годы работы она воспитала многих мастеров. Среди ее воспитанниц были Алина Загитова — олимпийская чемпионка из Пхеньяна и Евгения Медведева занявшая второе место в 2018 году. 48-летний тренер также тренирует Камилу Валиеву и многих других.
Диана родилась в США, но переехала с матерью в Москву в возрасте трех лет. Годами представляла Россию, в цветах РФ стартовала на Олимпиаде в Пекине, где заняла 14 место в соревнованиях пар, выступая вместе с Глебом Смолкиным .
Уже этим летом ходили слухи, что Диана Дэвис может покинуть российскую команду и начать представлять США. Сама фигуристка отреагировала на них тогда в социальных сетях, заявив, что "можно узнать о себе много интересного". На какое-то время дело затихло.
Американские СМИ сообщили, что 19-летняя девушка и ее партнер стали членами федерации США (USFS) и намерены принять участие в Кубке вызова 22-25 сентября. Это форма квалификации на чемпионат США.
Опубликовано: Николай Скира
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