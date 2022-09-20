Financial Times: Великобритания выделит Украине 2,6 млрд долларов на оборону и восстановление

Авторитетное издание Financial Times сообщает, что правительство Великобритании подтвердило выделение средств на поддержку Украины в 2023 году на сумму не менее 2,6 млрд долларов.

В следующем году Украина получит от Великобритании не менее 2,6 млрд долларов. Информацию официально подтвердила премьер-министр страны Лиз Трасс во время своего первого зарубежного визита в США.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Великобритании готово поддержать предэкспортное финансирование Украины на сумму. Глава ведомства Надим Захави отметил, что большую часть средств Великобритания направит на финансирование оборонной поддержки Украины, а определенную часть получат компании, которые планируют присоединиться к восстановлению страны.

Речь шла о сумме, которую подтвердила Лиз Трасс — 2,6 млрд долларов. Из них 1,8 млрд направят на оборонную поддержку Украины, а порядка 800 тысяч долларов — для поддержки компаний, которые намерены заниматься восстановительными процессам, в том числе и по части экспорта.

Великобритания также официально подтвердила свое намерение предоставить 525 млн долларов в качестве гарантий для кредита в счет Украины Всемирному банку. Окончательное решение будет принято до конца 2022 года.