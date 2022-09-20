Пригожин осудил правило быстрого похода в туалет для звёзд
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал лидера группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину, которая выступала на закрытой вечеринке и открыла список унизительных требований к артистам.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал исполнительницу Диану Арбенину, возмутившуюся жесткими требованиями к звёздам сцены.
Вокалистка группы "Ночные снайперы" выступала на закрытой вечеринке, где правилами было запрещено общаться с публикой, требовалось мгновенно покинуть гримерку после выступления, быстро ходить в туалет, а напитки приобретать самим.
В интервью "Ленте.ру" Пригожин выразил своё негодование: "Люди, которые пишут подобные вещи в договоре, не то что некорректно себя ведут по отношению к артисту, они просто черти. Все. Это ненормально".
Продюсер убеждён, что артисту важно радовать людей, отработав своё вознаграждение. Подобные списки требований - унижение для творческой личности.
Пригожин заявил: "У нас таких случаев не было. Но у меня есть специально обученные юристы, которые занимаются договорами. Наверное, если где-то есть неосторожные моменты, они мне о них не говорят и сами решают эти вопросы".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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