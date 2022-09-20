Лукашенко: Беларуси нужна обновлённая концепция нацбезопасности
Александр Лукашенко намерен обсудить новую концепцию безопасности страны с председателем белорусского Совбеза Александром Вольфовичем.
20 сентября Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко и председатель Совбеза Беларуси Александр Вольфович проведут обсуждение об обновлённой концепции национальной безопасности белорусского государства. В заявлении "Пула Первого" подчёркивается, что это связано с нарастанием геополитического напряжения в регионе.
Также в пресс-службе Лукашенко утверждают, что поводом для переговоров о новой концепции безопасности Беларуси является обновлённая Конституция страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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