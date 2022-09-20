В Евросоюзе резко подорожал хлеб, в Венгрии аж на 66%

Хлеб в Евросоюзе дорог как никогда. По данным Европейского статистического управления Eurostat, цены на хлеб в ЕС выросли в среднем на 18%. Больше всего (на 66%) центы выросли в Венгрии.

С августа 2021 года по август этого года цены на хлеб в ЕС выросли в среднем на 18%, сообщило Европейское статистическое бюро Eurostat в понедельник, 19 сентября 2022 г. Годом ранее рост составлял 3%.

Следовательно, рост цен на хлеб был значительно выше, чем рост более широкого гармонизированного индекса потребительских цен. Последний показал рост примерно на 8%.

Евростат назвал конфликт в Украине основной причиной роста цен на хлеб что оказывает влияние на мировой рынок зерна. Россия и Украина являются его важными странами-экспортерами.

Рост цен на хлеб варьировался в зависимости от государств-членов. В то время как во Франции он стоит на 8% дороже, в Нидерландах почти на 10%, то в Венгрии цена хлеба увеличилась на 66%.

Позади Венгрии на втором месте оказалась Литва с 33%, за ней следуют Эстония и Словакия с ростом на 32%. Тем временем в Польше цены на хлеб выросли примерно на 30%.

Германия находится в середине с 17,5%. В Швейцарии, не входящей в ЕС, рост цен составил менее 4%.