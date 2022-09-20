Общественная палата ДНР заявила о готовности к проведению референдума
Власти ДНР сообщили о готовности провести референдум по вхождению региона в состав России.
Днём вторника пресс-служба Общественной палаты Донецкой народной республики сообщила, что власти региона полностью готовы к проведению республиканского референдума по вопросу вхождения ДНР в регулярный состав России. Днём ранее Общественные палаты ДНР, ЛНР и администрация Херсона заявили о готовности вскоре провести соответствующие референдумы.
При этом посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что после появления вчерашней новости о скором проведении референдумов о вхождении Донбасса и Херсонской области в состав РФ украинские войска начали чаще обстреливать Луганщину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Ким Кардашьян купила дом Синди Кроуфорд
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным через Беларусь
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине