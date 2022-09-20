Общественный совет Херсона обратился в главе ВГА с просьбой провести досрочный референдум
В Херсонской области требуют как можно быстрее присоединить регион к России.
В Херсонской области могут в досрочном порядке провести референдум о вступлении в Российскую Федерацию.
Об этом заявили в общественном совете региона, рассказывает информационное агентство ТАСС.
По заявлению источника, совет обратился с данной инициативой к главе Херсонской области.
"Общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в РФ", - говорится в заявлении.
Опубликовано: Николай Скира
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