Общественный совет Херсона обратился в главе ВГА с просьбой провести досрочный референдум

В Херсонской области требуют как можно быстрее присоединить регион к России.

В Херсонской области могут в досрочном порядке провести референдум о вступлении в Российскую Федерацию.

Об этом заявили в общественном совете региона, рассказывает информационное агентство ТАСС.

По заявлению источника, совет обратился с данной инициативой к главе Херсонской области.

"Общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в РФ", - говорится в заявлении.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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