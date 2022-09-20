Пушилин: публичных казней иностранных наёмников в ДНР не будет

Глава ДНР Денис Пушилин сообщает, что в республике не будет публичных казней наёмников, приехавших из других стран для участия в боевых действиях на стороне Киева.

Днём вторника лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин появился в эфире передачи "Соловьёв LIVE", где сообщил, что после вынесения приговора к смертной казни для иностранных наёмников в Донецке данное мероприятие будет осуществляться в закрытом режиме и не будет носить публичный характер.

Примечательно, что ранее в ДНР уже были прецеденты приговоров к смертной казни наёмников из Великобритании, Марокко и Соединённых Штатов.