Politico: Боррель предложил создать трибунал для суда над россиянами

Лидер Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости создать независимый трибунал для суда над гражданами России.

20 сентября глава отдела Евродиломатии Жозеп Боррель дал интервью американской газете Politico, где сообщил, что считает целесообразным создать международный независимый трибунал для привлечения к ответственности граждан России, принимающих участие в спецоперации на Украине или принимавших решение об её начале.

Примечательно, что данное заявление Боррель сделал на полях 77-ой генеральной ассамблеи ООН, где также должен присутствовать глава МИД России Сергей Лавров.