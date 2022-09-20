Концерты группы Сплин не состоятся ещё в 5 городах России

Концерты известной отечетственной группы "Сплин" продолжают отменять. Ещё 5 российских городов отказали музыкантам в выступлении после того, как лидер Александр Васильев осветил свою позицию относительно спецоперации на концерте в Воронеже.

Концерты популярной российской группы "Сплин" не состоятся ещё в 5 городах РФ - Череповце, Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде и Туле. Пока выступления перенесены на весну следующего года. Об этом сообщает издание "Абзац".

По имеющимся сведениям, организаторы щоу отказали артистам по "техническим причинам" после новостей об отмене ближайших выступлений группы. Ранее стало известно, что выступление "Сплина", запланированное на 14 сентября, не состоится в Перми.

Массовые отмены концертов группы "Сплин" стали происходить после выступления музыкантов на воронежском рок-фестивале "Чернозем" 20 августа. Дело в том, что лидер коллектива Александр Васильев имел неосторожность посвятить свою композицию "Выхода нет" артистам, покинувшим родину.