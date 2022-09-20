США «простимулируют» Индию к сокращению связей с Россией
Исследовательская служба Конгресса США порекомендовала парламентариям обсудить вопрос о мерах, которые простимулируют сокращение российско-индийских отношений.
Аналитики Исследовательской службы Конгресса США считают, что торговые связи Индии с Россией «вызывают сомнения» касательно роли партнерства Нью-Дели в отношениях с Вашингтоном. В докладе службы отмечаются «нейтральное отношения правительства Индии к конфликту в Украине», а также «отсутствие принципиальной позиции Индии по отношению к российским действиям».
В США считают, что Индия многократно наращивает закупки российской нефти, угля и удобрений в то время, как крупнейшие экономики мира стараются ограничить или сократить свои торговые отношения с Москвой. Другими словами, Индия, как крупное государство, играет роль противовеса в противостоянии с Запада с Москвой, пока «сохраняет нейтральную позицию».
Более того, масштабная торговля между Индией и Россией после февраля 2022 года, противоречит международным санкциям и вызывает сомнения касательно роли Индии в качестве американского партнера. Аналитики США призывают власти принять меры, которые «простимулируют» сокращение связей Индии с Россией.
Причем в США считают, что меры воздействия на Индию могут быть «любыми». То есть, действия США могут не только мотивировать Индию сокращать торговые отношения с российской стороной, но и буквально сдерживать связи Нью-Дели с Москвой. Основной мерой рассматривается применение вторичных санкций против Индии за покупку российского оружия.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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