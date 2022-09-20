Эстония хочет конфисковать огнестрельное оружие у белорусов и россиян
Премьер-министр Кая Каллас призвала к конфискации огнестрельного оружия у проживающих в Эстонии белорусов и россиян, сообщает газета Postimees.
По словам Каллас, владение оружием гражданами этих стран может представлять угрозу национальной безопасности.
"Я ожидаю, что в сложившейся здесь ситуации люди поймут, что граждане России и Беларуси могут представлять потенциальную угрозу безопасности Эстонии", — сказала Каллас.
Она сообщила, что законопроект о конфискации оружия сейчас поступит в парламент, и россияне и белорусы успеют добровольно сдать оружие.
По данным госреестра, 629 проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси имеют зарегистрированное огнестрельное оружие для самообороны и охоты.
В понедельник, 19 сентября, вступил в силу запрет на въезд в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу для граждан России по шенгенским туристическим визам.
Ранее премьер-министры стран Балтии и Польши выступили с заявлением, в котором назвали пересечение границы российскими туристами "угрозой общественной и внутренней безопасности", поскольку "три четверти граждан России поддерживают российскую военную спецоперацию в Украине".
Эстония прекратила выдавать туристические визы россиянам и ограничила виды на жительство сразу после того, как Россия начала вторжение в Украину.
Опубликовано: Николай Скира
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