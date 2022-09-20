Стремоусов: Херсон начал переговоры о присоединении к России
Заместитель главы пророссийской администрации Херсонской области прокомментировал референдум о присоединении к России.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов высказался о перспективах проведения референдума о присоединении к России.
По его словам, референдум обязательно пройдет. По его словам, консультации об этом уже начались.
"Херсонская область уже начала консультации с Москвой по проведению референдума", - говорится в заявлении Стремоусова.
Отметим, что ранее общественность региона попросила ускорить процесс присоединения к России.
Опубликовано: Николай Скира
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