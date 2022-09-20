Стремоусов: Херсон начал переговоры о присоединении к России

Заместитель главы пророссийской администрации Херсонской области прокомментировал референдум о присоединении к России.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов высказался о перспективах проведения референдума о присоединении к России.

По его словам, референдум обязательно пройдет. По его словам, консультации об этом уже начались.

"Херсонская область уже начала консультации с Москвой по проведению референдума", - говорится в заявлении Стремоусова.

Отметим, что ранее общественность региона попросила ускорить процесс присоединения к России.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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