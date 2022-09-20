Общественный совет Херсонской области призвал провести референдум о вхождении в состав России
Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой о проведении немедленного голосования о вхождении в состав России.
Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой о проведении немедленного референдума о вхождении в состав Российской Федерации.
"Уверены, что жители херсонщины полностью поддержат нашу инициативу. Вхождение региона в состав России станет торжеством исторической справедливости", — готовится в обращении.
По заявлению заместителя главы администрации области Кирилла Стремоусова, при проведении референдума будут использованы все технологии, в том числе электронное голосование.
Опубликовано: Максим Алексеев
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