Госдума рассмотрит закон о наказании за отказ от участия в боевых действиях
Депутаты Госдумы предлагают рассмотреть закон о введении уголовной ответственности для не желающих принимать участие в боевых действиях.
Во вторник днём группа российских депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за отказ от участия в боевых действиях во время военного положения в России, а также в условиях военного времени или приказа верховного главнокомандующего в лице Владимира Путина об объявлении всеобщей мобилизации.
Согласно предлагаемому законопроекту, уклоняющимся от участия в боевых действиях будет грозить от 2 до 3 лет лишения свободы, а в случае, если данный отказ имел тяжёлые последствия, наказание может достигать 10 лет заключения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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