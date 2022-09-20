Госдума рассмотрит закон о наказании за отказ от участия в боевых действиях

Депутаты Госдумы предлагают рассмотреть закон о введении уголовной ответственности для не желающих принимать участие в боевых действиях.

Во вторник днём группа российских депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за отказ от участия в боевых действиях во время военного положения в России, а также в условиях военного времени или приказа верховного главнокомандующего в лице Владимира Путина об объявлении всеобщей мобилизации.

Согласно предлагаемому законопроекту, уклоняющимся от участия в боевых действиях будет грозить от 2 до 3 лет лишения свободы, а в случае, если данный отказ имел тяжёлые последствия, наказание может достигать 10 лет заключения.