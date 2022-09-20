WSJ: Пентагон призвал оборонные предприятия США отказаться от материалов из Китая

По сообщению авторитетной газеты The Wall Street Journal, Пентагон официально призывает оборонные компании и предприятия США отказаться от материалов из Китая.

Специалисты оборонного ведомства США намерены прибегнуть к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы определить происхождение некоторых деталей военно-боевых самолетов. В частности, речь идет об электронике и сырье, которе используют американские подрядчики-производители.

В Пентагоне считают, что китайские компоненты для изготовления боевых самолетов США, особенно по части электроники, могут быть потенциально опасны для использования. В первую очередь, они могут передавать разведывательные данные китайской стороне, а как максимум — выходить из строя «по сигналу».

Самая большая проблема для американских компаний и предприятий оборонной промышленности состоит в том, что альтернативы некоторыми китайским компонентам просто нет. При отказе от материалов из Китая, оборонная промышленность США может сократиться на 80%.

В частности, речь идет о поставках из Китая редкоземельных элементов, которые используются в магнитах для системы наведения оружия на боевых самолетах. Кроме того, такие элементы используются и в гражданских целях — для аккумуляторов электромобилей.