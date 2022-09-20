Стремоусов: ВС РФ контролируют 95 процентов территорий Херсонской области
Представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что российские войска контролируют 95 процентов территорий региона.
20 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что к настоящему моменту союзные войска России и армий Донбасса контролируют свыше 95 процентов территорий региона, в то время как армия Украины контролирует лишь несколько сёл на Херсонщине.
По словам Стремоусова, данные населённые пункты распложены в так называемой буферной зоне, и утрата контроля над ними российскими войсками совершенно не влияют на ситуацию в регионе в целом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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