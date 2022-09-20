Bild: Из-за подорожания электроэнергии 40% больниц Германии грозит закрытие

Немецкая ассоциация больниц (DKG) обеспокоена тем, что текущая инфляция серьезно угрожает больницам и клиникам. Целых 40% из них боятся банкротства, сообщает портал ежедневной газеты Bild.

"Растущие цены ударяют по всем областям повседневной работы больницы: расходным материалам, продуктам питания, безопасности, услугам, уборке. Подорожает и медицинское оборудование", — пишет Bild.

По оценкам DKG, немецким больницам может не хватить до 9 миллиардов евро.

"Стоимость одной только электроэнергии в следующем году будет стоить больницам 4 миллиарда евро", — подчеркивает Джеральд Гасс, генеральный директор DKG.

Опрос, проведенный DKG, показывает, что 40% больниц считают свое экономическое положение опасным, им угрожает риск неплатежеспособности. Гасс добавляет, что больницам необходимо "приспособиться к инфляции и экономической безопасности в 2023 году", чтобы иметь возможность "платить заработную плату в следующем году".

По его мнению, выходом будет "быстрая, небюрократическая помощь", заключающаяся в субсидировании государством расходов на эксплуатацию больниц. По словам Гасса, этим вопросом должны немедленно заняться министр здравоохранения Карл Лаутербах и министр финансов Кристиан Линднер.