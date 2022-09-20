Лукашенко: оппозиция хочет присоединить Беларусь к НАТО, создав «новую Украину»
Александр Лукашенко утверждает, что белорусские оппозиционеры хотят, чтобы их страна стала театром боевых действий в той же степени, что и Украина.
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что бежавшие из страны оппозиционеры желают, чтобы белорусское государство вошло в состав военного блока НАТО. По мнению Лукашенко, это необходимо оппонирующим правительству силам для того, чтобы превратить Беларусь в "новую Украину", развернув военный конфликт на её территории.
Также Александр Лукашенко заявил, что на территории Украины формируются военные блоки, которые нацелены на свершение официальной власти в Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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