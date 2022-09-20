Путин: беднейшие страны страдают от политики гегемонии и санкций
Президент РФ Владимир Путин назвал главных пострадавших от политики гегемонии и действия санкционных ограничений в отношении России.
20 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Александровском зале Большого Кремлевского дворца дал оценку последствиям введения коллективным Западом, проводящем политику гегемонии, антироссийских санкций.
Путин заявил, что западные страны, вводя санкционные ограничения, направленные против России, в первую очередь нанесли серьёзный удар по беднейшим странам мира, которые впоследствии столкнулись с гуманитарным кризисом, в то время как российская экономика начала лишь увереннее развиваться.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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