Президент РФ Владимир Путин назвал главных пострадавших от политики гегемонии и действия санкционных ограничений в отношении России.

20 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Александровском зале Большого Кремлевского дворца дал оценку последствиям введения коллективным Западом, проводящем политику гегемонии, антироссийских санкций.

Путин заявил, что западные страны, вводя санкционные ограничения, направленные против России, в первую очередь нанесли серьёзный удар по беднейшим странам мира, которые впоследствии столкнулись с гуманитарным кризисом, в то время как российская экономика начала лишь увереннее развиваться.